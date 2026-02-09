Mps-Mediobanca, dirigente Mef indagato a Milano per insider trading

(Adnkronos) – La Procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati, con l’ipotesi di insider trading, Stefano Di Stefano, dirigente del Ministero dell’Economia e delle Finanze e consigliere di amministrazione di Mps dal 2022. L’uomo è finito sotto inchiesta per l’analisi del suo cellulare, sequestrato lo scorso novembre dalla Guardia di finanza di Milano nell’inchiesta sul risiko bancario.

Gli approfondimenti avrebbero accertato che Di Stefano avrebbe acquistato azioni di Mediobanca e Mps, per circa 100mila euro, in epoca prossima all’Ops su Piazzetta Cuccia, e avrebbe così ottenuto un guadagno di qualche migliaia di euro.

