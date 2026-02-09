Juventus, Spalletti show con giornalista dopo la Lazio: “Posso darti un bacio?”

(Adnkronos) –

Luciano Spalletti show dopo Juventus-Lazio. L’allenatore bianconero ha commentato, a modo suo, il pareggio per 2-2 dell’Allianz Arena contro i biancocelesti di Sarri, valido per la 24esima giornata di Serie A. In particolare, Spalletti ha parlato del contatto tra Mario Gila e Juan Cabal in area laziale nel corso del primo tempo, su cui i bianconeri chiedevano calcio di rigore, finendo per ‘baciare’ la giornalista di Dazn Federica Zille.

“Contatto… Contatto, ti posso dare un bacio?”, ha chiesto Spalletti all’intervistatrice, prima di baciarla sulla spalla, “Contatto, ho dato un bacio, è contatto”, ha continuato provocando il sorriso di Zille. “Gli faccio una carezza, è contatto. Bisogna vedere che tipo di contatto si ha. È un impatto, non un contatto. La difficoltà ci sarà sempre se si vogliono creare delle regole per cui step-on-foot sono tutti rigori e falli di mano sono tutti rigori. Non è così”.

Succede tutto al 27′ del primo tempo: al termine di una bella azione personale, Cabal salta un avversario ed entra in area, ma viene steso dall’intervento del difensore biancoceleste, rimanendo a terra dolorante.

Le immagini mostrano come il colombiano abbia provato a saltare lo spagnolo spostandosi il pallone, ma, continuando la sua corsa, si sia scontrato proprio con Gila, che già in scivolata finisce per colpire l’avversario negandogli, di fatto, la possibilità di arrivare in porta. Il gioco poi prosegue con il pallone che arriva a Koopmeiners, che calcia da fuori e segna, ma l’arbitro annulla tutto per posizione di fuorigioco di Thuram, giudicata attiva in quanto colpisce il pallone e ostruisce la visuale di Provedel.

Le proteste bianconere proseguono, con i giocatori, e Spalletti in panchina, che circondano l’arbitro chiedendo l’intervento del Var. Il direttore di gara Guida però, dopo pochi secondi, conferma la sua decisione e fa riprendere il gioco.

