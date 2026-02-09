spot_img
Francia, 24enne in ospedale con proiettile della Prima guerra mondiale nel retto

(Adnkronos) – Caso singolare al pronto soccorso di un ospedale di Tolosa, nel sud-ovest della Francia. A quanto riporta la stampa locale, un uomo di 24 anni sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale con un proiettile risalente alla a Prima Guerra Mondiale nel retto.  

Secondo il quotidiano ‘La Dépêche du Midi’ i medici dell’ospedale di Rangueil hanno dovuto rimuovere un “bossolo da collezione lungo quasi 20 centimetri” e, preoccupati per una potenziale esplosione, hanno chiamato una squadra di artificieri. I vigili del fuoco sono stati “inviati su richiesta delle forze dell’ordine per fornire protezione antincendio durante l’intervento della squadra di artificieri”, ha dichiarato il Servizio Dipartimentale dei Vigili del Fuoco e del Soccorso in un comunicato stampa, aggiungendo, senza ulteriori dettagli, che “un ordigno esplosivo è stato neutralizzato all’ingresso del pronto soccorso”. 

Sabato sera, in una zona relativamente tranquilla di Tolosa, nel sud-ovest della Francia, un uomo di 24 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Aveva un proiettile d’artiglieria della Prima Guerra Mondiale lungo 20 centimetri conficcato nel retto. Il proiettile era attivo. Mentre si avvicinava, l’ospedale di Rangueil è stato evacuato, personale e pazienti sono corsi a mettersi al riparo mentre venivano chiamati gli artificieri e i vigili del fuoco erano sul posto. 

