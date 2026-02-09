spot_img
lunedì 9 Febbraio 2026
spot_img

Box office, Muccino ancora in testa con ‘Le cose non dette’

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Gabriele Muccino ancora in testa al box office. Per il secondo weekend consecutivo ‘Le cose non dette’ guida la classifica Cinetel degli incassi, con 1.701.942 euro dal 5 all’8 febbraio e complessivi 4.411.615 euro. Nell’ultimo fine settimana il botteghino è stato di 8.988.775 euro, per un +35% rispetto al 6 – 9 febbraio del 2025 e un pareggio rispetto allo scorso weekend. A completare il podio due new entry: seconda è la commedia gialla ‘Agata Christian – Delitto sulle nevi’ di Eros Puglielli con 1.490.655 euro (1.530.863 con le anteprime), terza quella di e con Antonio Albanese, ‘Lavoreremo da grandi’, con 783.062 euro. 

Quarta posizione per il documentario sulla Kpop band ‘Stray Kids: The Dominate Experience’ (692.249 euro), seguono in tenitura ‘Marty Supreme’ (4.118.128 euro) e ‘Buen camino’ (75.743.309 euro), mentre la settima è appannaggio di ‘Hamnet – Nel nome del figlio’ di Chloé Zhao, che esordisce con 595.926 euro. 

Ottavo Paolo Sorrentino con ‘La Grazia’ (6.815.878 euro), nono il debuttante ‘Anaconda’ (294.926 euro), il fanalino di coda è ‘Sentimental Value’ di Joachim Trier con 256.635 euro nel weekend e complessivi 1.211.273 euro. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie