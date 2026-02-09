spot_img
lunedì 9 Febbraio 2026
Bambino di 11 anni investito da auto nel torinese, è grave

Grave incidente stradale questa sera intorno alle 20 ad Avigliana, nel torinese. Per cause ancora in corso di accertamento, un bambino di 11 anni è stato investito da un’auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero con due ambulanze e un elicottero ed è stato proprio quest’ultimo a trasportare il bambino in ospedale a Torino in codice rosso. Sul posto sono ancora in corso i rilievi delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. 

