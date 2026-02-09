spot_img
Attentato a generale russo Alekseev, Fsb: “I sospetti hanno confessato, erano agli ordini dei servizi di Kiev”

(Adnkronos) – L’Fsb rende noto che i due uomini arrestati in relazione all’attentato di venerdì a Mosca contro il numero due del Gru, il generale Vadim Alekseev, hanno confessato e ammesso di aver agito su ordine dei servizi di Kiev dell’Sbu.  

Alekseev è cosciente ma rimane in condizioni critiche, precisano i media russi. Il presunto assalitore, identificato come Lyubomir Korba, nato in Ucraina ma con cittadinanza russa, è stato arrestato negli Emirati Arabi Uniti ed estradato in tempi record in Russia. Un presunto complice, Viktor Vasin, è stato arrestato a Mosca. I due, hanno ammesso secondo quanto reso noto dall’Fsb, sarebbero stati reclutati dall’Sbu nell’agosto del 2025, quando “hanno iniziato un periodo di addestramento presso un poligono vicino a Kiev”. A Korba sarebbero stati promessi 30mila dollari per l’uccisione del generale russo.  

Sempre secondo l’Fsb, sarebbe stato coinvolto nell’attentato anche il figlio di Korba, cittadino polacco residente a Katowice, nel sud della Polonia, e reclutato dai servizi di Varsavia. Il ministro degli Esteri ucraino, Andrii Sybiha, ha negato il coinvolgimento di Kiev nell’attentato e parlato di uno “scontro interno russo” per spiegarne la matrice, dopo che la controparte russa, Sergei Lavrov, venerdì aveva accusato Volodymir Zelensky di aver organizzato l’attacco per bloccare gli sforzi per porre fine alla guerra.  

