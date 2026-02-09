spot_img
lunedì 9 Febbraio 2026
Ascolti tv, 8 febbraio: ‘Cuori 3’ su Rai vince la prima serata con il 16,6%

(Adnkronos) – ‘Cuori 3’ ha vinto la prima serata di ieri, domenica 8 febbraio. La fiction di Rai1 con Pilar Fogliati e Matteo Martari ha incollato davanti allo schermo 2.822.000 telespettatori. Subito dietro si collocano le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 su Rai2, con il pattinaggio artistico che ha raggiunto 3.111.000 telespettatori, pari al 15,8% di share nella fascia 21.02-22.45. 

A seguire, ‘Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo’ su Canale 5, che ha totalizzato 1.876.000 telespettatori e il 14,5%. Su Italia 1 ‘Le Iene’ hanno intrattenuto 1.320.000 telespettatori, pari all’8,7%. Sul Nove ‘Che Tempo Che Fa’ ha ottenuto 1.307.000 telespettatori e il 6,9%, mentre ‘Il Tavolo’ ha raccolto 737.000 telespettatori e il 6,7%. Su Rai 3 ‘Report’ ha registrato 1.146.000 telespettatori e il 6,3%. Su Rete 4 ‘Fuori dal Coro’ ha raggiunto 688.000 telespettatori con il 5,3%. Infine, ‘Surviving – Il caso Epstein’ su La7, con 353.000 telespettatori e il 2%, e ‘Django – Unchained’ su Tv8, che ha totalizzato 156.000 telespettatori e l’1%. 

Nella fascia access prime time, ‘Affari tuoi’ su Rai1 ha conquistato 4.493.000 telespettatori e il 21,8% di share, mentre su Canale 5 ‘La Ruota della Fortuna’ ha registrato 4.261.000 telespettatori e il 20,7%. 

