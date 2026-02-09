spot_img
lunedì 9 Febbraio 2026
spot_img

Andrea Pucci, salta anche l’ingaggio per Conad: “Se va avanti così…”

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Prima la rinuncia al Festival di Sanremo 2026, poi la disdetta dell’ingaggio da parte della catena di supermercati Conad per un evento aziendale. Le polemiche che hanno travolto Andrea Pucci, costringendolo a fare un passo indietro rispetto alla partecipazione alla kermesse dove era stato chiamato come co-conduttore della terza serata, potrebbero portare il comico, come ironizza lui stesso con una storia su Instagram, a reinventarsi ‘mendicante’.  

“Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina”, ha postato con l’immagine della Conad sullo sfondo. Una storia che segue quella postata poco prima – e poi cancellata – in cui veniva riportata la mail dell’azienda con le motivazioni del ritiro dell’ingaggio.  

 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie