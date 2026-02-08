spot_img
domenica 8 Febbraio 2026
Serie A, oggi Juventus-Lazio – Diretta

2

(Adnkronos) – Big match nella 24esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, la Juventus ospita la Lazio – in diretta tv e streaming – all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Spalletti sono reduci dalla netta sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta, che li ha battuti 3-0, mentre nell’ultimo turno di campionato hanno vinto a Parma 4-1. I biancocelesti di Sarri arrivano invece dalla vittoria dell’Olimpico contro il Genoa, battuto 3-2. 

Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio ospiterà l’Atalanta mentre la Juventus volerà a San Siro dove sfiderà l’Inter capolista. 

 

