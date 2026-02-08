Scettro dell’imprenditorialita’: Corciano tra i comuni meno virtuosi in Umbria

Il comune di Corciano si posiziona nella parte bassa della graduatoria regionale per densità imprenditoriale, con 8,2 imprese attive ogni 100 abitanti. Un dato che emerge dall’analisi dello “Scettro dell’Imprenditorialità” 2025, l’indicatore elaborato dalla Camera di Commercio dell’Umbria che misura la vocazione a fare impresa nei comuni umbri con oltre 10mila abitanti.

Il risultato colloca Corciano al terzultimo posto tra i 19 comuni della fascia demografica più rilevante, insieme a Terni e davanti solo ad Amelia (7,9) e San Giustino (6,9). Un posizionamento che testimonia una presenza imprenditoriale inferiore rispetto alla media dei territori circostanti e decisamente lontana dai vertici della classifica.

Lo “Scettro dell’Imprenditorialità” analizza esclusivamente le imprese attive al 31 dicembre 2025, vale a dire quelle non solo iscritte al Registro delle Imprese ma effettivamente operative. In Umbria, su 90.231 imprese registrate, quelle attive sono 77.777. Il criterio utilizzato è il numero di imprese ogni 100 abitanti: più è alto questo valore, più elevata risulta la vocazione imprenditoriale del territorio.

Il confronto con gli altri comuni della stessa fascia demografica è significativo. Todi guida la graduatoria con 12 imprese attive ogni 100 abitanti, mostrando una vocazione imprenditoriale superiore del 73,9% rispetto a San Giustino, ultimo in classifica. Seguono Castiglione del Lago (10,4), Assisi e Orvieto (entrambi con 10,1), Bastia Umbra (9,9), Gubbio e Città di Castello (9,8).

Anche il capoluogo Perugia, con 8,6 imprese ogni 100 abitanti, si colloca in posizione intermedia-bassa (13° posto), poco sopra Corciano. La densità imprenditoriale corcianese risulta invece inferiore del 31,7% rispetto al primo classificato Todi e del 21,2% rispetto a Castiglione del Lago.

A livello regionale, l’Umbria mantiene una densità imprenditoriale superiore alla media nazionale: 9,1 imprese ogni 100 abitanti contro 8,5 della media italiana. Corciano, con il suo 8,2, si posiziona quindi sotto sia la media regionale che quella nazionale.

La classifica complessiva vede nelle fasce intermedie Montefalco primeggiare tra i comuni da 5mila a 10mila abitanti (13,3 imprese ogni 100 residenti), spodestando Gualdo Cattaneo. Tra i municipi più piccoli (da 2mila a 5mila abitanti) lo scettro va a Norcia con 15,1 imprese ogni 100 abitanti, il dato più alto dell’intera regione sopra i 2mila residenti.