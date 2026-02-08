Portogallo oggi al voto per ultimo turno delle presidenziali, Seguro favorito

(Adnkronos) – Gli elettori portoghesi tornano alle urne oggi domenica 8 febbraio per l’ultimo turno delle elezioni presidenziali, offuscate dalle tempeste che hanno colpito il Portogallo negli ultimi giorni, lasciando città allagate, distruzione e vittime. L’estrema destra portoghese aveva chiesto il rinvio del secondo turno delle elezioni a causa delle tempeste.

Il candidato moderato di sinistra António José Seguro ha vinto il primo turno, tenutosi il 18 gennaio, ottenendo il 31,1% dei voti. André Ventura, leader del partito di estrema destra Chega – ora secondo partito in Parlamento – ha ottenuto il 23,5% dei voti, mentre João Cotrim de Figueiredo, del partito conservatore pro-imprenditorialità Iniziativa Liberale, è al terzo posto tra gli 11 candidati, con circa il 16% dei voti. Luis Marques Mendes, candidato del Partito Socialdemocratico (PSD) al governo in Portogallo, si è classificato quinto con l’11,3% dei voti.

Prima che la campagna elettorale fosse praticamente interrotta ufficialmente da due tempeste mortali e distruttive, alcune figure conservatrici del Paese avevano dato prova di unità, dichiarando il loro sostegno a Seguro nel tentativo di scongiurare la possibilità di una presidenza di estrema destra. Altri, tra cui il primo ministro portoghese di centro-destra, Luís Montenegro, si sono rifiutati di schierarsi a favore del socialista. I sondaggi d’opinione suggeriscono che anche gli elettori si stanno schierando a favore di Seguro. Secondo un rilevamento condotto dai sondaggisti dell’Università Cattolica e pubblicato martedì sera, il candidato socialista è al 67%, contro il 33% di Ventura.

Se i sondaggi dovessero rivelarsi esatti, Seguro otterrebbe il risultato più alto per un candidato alla presidenza al suo primo mandato nei cinquant’anni trascorsi da quando il Portogallo ha rovesciato il suo regime autoritario. Ma se Ventura dovesse ottenere più del 32% dei voti, Chega avrebbe una quota di voti maggiore rispetto a quella ottenuta dal PSD al governo alle ultime elezioni generali. Gli analisti affermano che questo di per sé potrebbe segnare un altro spartiacque politico. “Il problema attuale è la percentuale di André Ventura e la sua capacità di mobilitare l’elettorato di destra”, ha affermato António Costa Pinto, politologo presso l’Istituto di Scienze Sociali dell’Università di Lisbona.

—

