Iran, Nobel per la pace Narges Mohammadi condannata a 6 anni di carcere

(Adnkronos) – Non c’è pace per Narges Mohammadi, attivista iraniana vincitrice del premio Nobel per la pace del 2023. E’ stata condannata a sei anni di carcere con accuse di “raduno” e “collusione” – riferisce Iran International sulla base di quanto reso noto dal legale di Mohammadi, Mostafa Nili – a un anno e sei mesi di carcere per attività di propaganda e per due anni non potrà lasciare il Paese e per altrettanti anni dovrà stare lontana dalla città di Khosf.

