domenica 8 Febbraio 2026
Amici oggi domenica 8 febbraio, anticipazioni su gare e sfida: Alex Britti giudice

(Adnkronos) – Amici torna oggi alle 14 su Canale 5 con una nuova puntata del talent condotto da Maria De Filippi. Oggi 8 febbraio giornata importante per ottenere il sì da parte dei tre Prof di categoria e conquistare l’ambita maglia oro per il serale. 

In studio, a giudicare la sfida di Kiara ci sarà il coreografo Thomas Signorelli. A stilare la classifica della gara ballo sarà il ballerino e coreografo Marcello Sacchetta. Per definire la classifica della gara canto, ecco il cantautore e chitarrista Alex Britti e l’attrice Ilaria Pastorelli. Per giudicare A giudicare la gara sui nuovi singoli pubblicati in studio tre rappresentanti dei network radiofonici: Filippo Ferraro per Rds, Tamara Donà per Radio Monte Carlo e Rosaria Rollo per Radio Norba 

Sul palco del talent, infine, torna Antonia, che si esibisce con ‘Luoghi perduti’, singolo con cui è arrivata in finale a Sanremo Giovani. 

