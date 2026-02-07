spot_img
Travolti da valanga durante fuoripista in Valtellina: due morti

(Adnkronos) – Due sciatori hanno perso la vita oggi, sabato 7 febbraio, dopo che sono stati travolti da una valanga in Valtellina. Un’altra si trova in condizioni critiche. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i soccorsi con tre elicotteri di Areu, guardia di finanza e vigili del fuoco. Restano in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto. 

Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse con intervento coordinato via aria. 

