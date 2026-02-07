spot_img
sabato 7 Febbraio 2026
spot_img

The Voice Kids, stasera sabato 7 febbraio: la semifinale

adn-primapagina
8

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
‘The Voice Kids’, la versione junior del talent show che premia le più belle voci del Paese tra i sette e i quattordici anni condotto da Antonella Clerici, va in onda questa sera, sabato 7 febbraio, alle 21.30 su Rai 1 con la semifinale. In giuria Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt. 

Dopo le puntate di ‘Blind Auditions’, le tradizionali audizioni al buio distintive del programma, ogni coach ha formato la propria squadra composta da nove giovani cantanti, più uno per squadra già ammesso alla Finale grazie al ‘Super Pass’.  

Durante la Semifinale, i nove ragazzi di ciascun team si sfideranno divisi in tre terzine, e per ogni terzina i coach dovranno selezionare solo un concorrente da portare alla Finale. Al termine della puntata si scoprirà quali saranno i quattro giovani concorrenti per ciascun team (i tre selezionati dai coach in puntata, più il concorrente ‘Super Pass’) che si esibiranno nel gran Finale, in onda sabato 14 febbraio sempre in prima serata su Rai1, quando verrà decretato il vincitore della quarta edizione di The Voice Kids.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie