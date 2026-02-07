spot_img
sabato 7 Febbraio 2026
spot_img

Franzoni e Paris argento e bronzo, due medaglie per Italia in discesa libera

adn-primapagina
10

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Giovanni Franzoni medaglia d’argento e Dominik Paris medaglia di bronzo nella discesa libera maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. I due azzurri oggi 7 febbraio salgono sul podio a Bormio nella gara vinta dallo svizzero Franjo von Allmen, che trionfa in 1’51”61: l’elvetico conquista la medaglia d’oro ed è il nuovo campione olimpico. Franzoni chiude in 1’51”81, a 0”20 dal primo posto. Paris è terzo in 1’52”11, a mezzo secondo dall’oro. 

“Che roba… E’ stata una gara strana, in questi giorni non ho avvertito tensione. Poi prima della partenza invece è arrivata, avevo le gambe dure. Ho visto il tempo di von Allmen, ho pensato sarebbe stata durissima. Sono partito decisissimo, la pista era bellissima. Non ho fatto una traiettoria pulitissima alla Carcentina, credo di aver lasciato lì la vittoria”, dice Franzoni ai microfoni della Rai.  

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie