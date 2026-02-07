spot_img
sabato 7 Febbraio 2026
Fiorentina-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Fiorentina sfida il Torino in Serie A. Oggi, sabato 7 febbraio, i viola sfidano i granata – in diretta tv e streaming – al Franchi di Firenze nella 24esima giornata di campionato. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta per 2-1 contro il Napoli al Maradona, mentre quella di Baroni è stata eliminata dalla Coppa Italia per mano dell’Inter ma aveva vinto 1-0 nell’ultimo turno contro il Lecce. 

 

La sfida tra Fiorentina e Torino è in programma oggi, sabato 7 febbraio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Fagioli; Parisi, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli 

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Ilkhan, Casadei, Obrador; Zapata, Adams. All. Baroni 

 

Fiorentina-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

