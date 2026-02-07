Al Teatro Arca di Ellera arriva “Una zia di troppo”: quattro weekend di risate con la Compagnia Il Carro

Il Teatro Arca di Ellera apre il sipario su “Una zia di troppo”, la nuova produzione della Compagnia Teatrale Amatoriale Il Carro. Da oggi, 7 febbraio, e per ogni fine settimana fino al primo marzo, il pubblico potrà assistere a una commedia brillante che promette ritmo serrato e risate continue.
La storia ruota attorno all’arrivo inatteso di una zia che rischia di far saltare ogni equilibrio familiare. Nulla è come sembra in questa commedia dove ogni personaggio nasconde più di un segreto e le situazioni paradossali si susseguono senza tregua. L’intreccio gioca su caratteri forti e colpi di scena continui, in una narrazione che alterna ironia e osservazione dell’umano.
La messa in scena valorizza la coralità del lavoro attoriale, cifra distintiva della compagnia Il Carro. La regia costruisce i tempi comici con precisione, dando spazio alle diverse personalità in scena e creando un gioco teatrale che diverte senza banalizzare. La risata nasce dall’osservazione delle contraddizioni umane e delle maschere che ciascuno indossa nella vita quotidiana.
La commedia si inserisce nella tradizione del teatro popolare italiano, mantenendo un’ironia sorprendentemente attuale. Il pubblico viene trascinato in una storia che funziona grazie alla solidità della drammaturgia e alla credibilità dei personaggi, costruiti con cura per restare impressi oltre la serata teatrale.
La produzione rappresenta un lavoro fatto con passione e artigianalità, pensato per chi cerca teatro autentico, senza effetti speciali superflui ma con una narrazione che tiene il ritmo per tutta la durata dello spettacolo. L’appuntamento si rinnova ogni weekend fino al primo marzo, offrendo alla comunità locale un’occasione di intrattenimento di qualità.