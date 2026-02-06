Vonn, recupero record da infortunio per Milano Cortina. E risponde alle critiche

(Adnkronos) –

Lindsey Vonn punta Milano Cortina 2026. Oggi, venerdì 6 febbraio, la sciatrice americana è tornata in pista per allenarsi sulla neve veneta, a poche settimane dal grave infortunio in Coppa del Mondo, che ha visto la rottura del legamento crociato. Rispondendo su X a chi nutriva dubbi sul recupero e sulla sua tenuta in gara dopo il ko, asserendo che in realtà si sarebbe infortunata tempo prima, Vonn ha commentato: “Grazie dottore. Fino a venerdì scorso il mio legamento crociato anteriore era perfettamente funzionante”.

“Solo perché ti sembra impossibile non significa che non sia possibile. E sì, il mio legamento crociato anteriore è rotto al 100%. Non l’80% o il 50%. È sparito al 100%”, ha spiegato Vonn, leggermente piccata. Proprio dell’infortunio la fuoriclasse americana aveva già parlato in conferenza stampa: “Venerdì scorso a Crans Montana, durante l’ultima gara di Coppa del Mondo, mi sono rotta completamente il legamento crociato anteriore. Ho anche un trauma osseo, un infortunio comune in caso di rottura del legamento crociato anteriore, oltre a un danno al menisco. Non sappiamo se fosse preesistente o dovuto all’incidente”.

“Ho consultato dei medici, sono andata in palestra e sono anche andata a sciare. Il mio ginocchio non è gonfio e, con l’aiuto di una ginocchiera, sono fiduciosa di poter gareggiare domenica”, aveva spiegato direttamente da Cortina, “ovviamente, non è quello che speravo. Ho lavorato duramente per arrivare a questi Giochi in una posizione molto diversa. So quali erano le mie possibilità prima dell’incidente e so che non sono le stesse di oggi, ma so che c’è ancora una possibilità e finché ci sarà una possibilità, ci proverò”.

