Vittoria Ceretti, dall’amore con DiCaprio alla cerimonia di Milano Cortina: chi è la top model

(Adnkronos) – A ventisette anni Vittoria Ceretti ha già una carriera ai più alti livelli nel mondo della moda. È stata al centro dei gossip per la relazione con uno degli attori più famosi e celebrati di Hollywood, Leonardo DiCaprio; ha partecipato al festival di Sanremo come co-conduttrice e ha sfilato per tutti i principali brand internazionali. Ora la top model diventa portabandiera di Milano alla ﻿cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026.

Una figura legata al mondo della moda, scelta per rappresentare lo spirito creativo e contemporaneo della città. È lei a portare la Bandiera Nazionale fino al palco protocollare, dove il vessillo viene affidato al Corpo dei Corazzieri, dopo un tributo a uno dei grandi stilisti italiani che hanno influenzato lo stile in tutto il mondo, Giorgio Armani, scomparso lo scorso settembre.

Nata a Brescia nel 1998, figlia di una casalinga e del proprietario di un’azienda di pavimenti, Vittoria Ceretti inizia la carriera nella moda da giovanissima. Ha 14 anni quando partecipa al concorso ‘Elite Model look’ e ne ha 16 quando si trasferisce a New York e Dolce & Gabbana la sceglie sia come protagonista della campagna Autunno/Inverno sia di quella Beauty. Con lo stesso brand, sempre nello stesso anno, il 2014, fa il suo debutto sulle passerelle.

Poi pian piano la chiamano tutti i più grandi: prima viene scelta come volto della campagna Autunno/Inverno di Giorgio Armani nel 2015, poi sfila per Chanel, Proenza Schouler, Michael Kors, Anna Sui, Tommy Hilfiger, Tom Ford, Marc Jacobs, J.W Anderson, Burberry, Versace, Etro, Salvatore Ferragamo, Roberto Cavalli, Dior, Valentino, Louis Vuitton, Azzedine Alaïa, Hermès, Lanvin, Miu Miu, YSL e Givenchy.

Celebre in Italia e all’estero, è apparsa sulle copertine di Vogue Giappone, America e Francia, ha affiancato le sorelle Gigi e Bella Hadid nella campagna Fendi del 2017 e nel 2021 è stata scelta da Amadeus e Fiorello come co-conduttrice della terza serata del festival di Sanremo.

Nel 2020 ha sposato a Ibiza (dove vive per diversi mesi all’anno) il Dj Matteo Milleri. Nel 2023 la separazione ufficiale e nello stesso anno l’inizio della relazione con l’attore premio Oscar Leonardo DiCaprio. Del loro amore si sa poco perché entrambi tengono molto alla propria privacy: si sa soltanto che si sono conosciuti al festival di Cannes e che sin dai primi mesi hanno frequentato l’una la famiglia dell’altro.

