spot_img
venerdì 6 Febbraio 2026
spot_img

Vettor (Sio): “Chi ha obesità può superare ostacoli come gli atleti”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Le Olimpiadi portano l’attenzione sugli atleti che dedicano la loro vita a superare ostacoli e a porsi obiettivi. Lo stesso vale per le persone con obesità, chiamate ogni giorno a confrontarsi con difficoltà e con uno stigma ancora diffuso. The Impossible Gym vuole trasmettere a pazienti e medici un messaggio chiaro: è possibile farcela, così come può riuscirci un atleta determinato a raggiungere il proprio traguardo”. Lo ha detto Roberto Vettor, membro della Sio (Società italiana obesità), direttore scientifico e coordinatore clinico del Centro per le Malattie metaboliche e della nutrizione presso Humanitas research hospital di Milano, intervenendo all’inaugurazione – oggi a Milano – del tour itinerante organizzato da Lilly, che comprende due installazioni immersive: ‘The Impossible Gym – Winter Edition’ in piazza dei Mercanti, dedicata alle sfide quotidiane delle persone con obesità, e ‘Fan Village’ in piazza del Cannone, che ripercorre la storia della medicina moderna. 

“La Sio patrocina questo evento perché supportare una manifestazione così ben strutturata è assolutamente essenziale, soprattutto sul piano della comunicazione. La comunicazione è alla base della vita della società ed è fondamentale per aumentare la consapevolezza sul tema dell’obesità – sottolinea Vettor –. Si tratta di una malattia cronica recidivante, di cui oggi si conoscono diversi aspetti della fisiopatologia clinica. Non è più semplicemente un problema estetico”. E “non è più colpa del paziente se viene stigmatizzato: l’obesità ha ormai i connotati di una vera e propria malattia, riconosciuta anche dalle istituzioni”, conclude. 

salute

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie