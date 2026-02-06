spot_img
venerdì 6 Febbraio 2026
spot_img

Trump, gli Obama come scimmie: il video razzista rilanciato dal presidente

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Un video sul presunto voto truccato nella sfida con Joe Biden del 2020. Poi, quasi al termine, un intermezzo di pochi istanti con gli Obama ritratti come scimmie. In sottofondo, il brano ‘The Lion Sleeps Tonight’. E’ questo il contenuto marcatamente razzista pubblicato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump oggi su Truth Social, diffuso rilanciando il post dell’account RealRobert. 

“Comportamento disgustoso da parte del Presidente. Ogni singolo repubblicano deve denunciarlo. Ora”, il commento su X del governatore della California, Gavin Newsom, che ha a sua volta ritwittato un post di denuncia dell’acccount Repubblicani contro Trump. “Trump ha appena pubblicato un video su Truth Social che include un’immagine razzista di Barack e Michelle Obama vestiti da scimmie. Non c’è fondo”, si legge nel testo del tweet. 

 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie