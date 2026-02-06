spot_img
venerdì 6 Febbraio 2026
spot_img

Pensioni, da marzo l’Inps applica il taglio dell’Irpef: gli aumenti

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Novità in arrivo sul fronte pensioni. Da marzo, comunica l’Inps, verranno applicate le misure, introdotte dalla Legge di Bilancio, con il taglio dell’Irpef per alcuni scaglioni di reddito. Nello stesso mese, fa sapere ancora l’Inps, verranno pagati anche i conguagli a credito relativi agli importi spettanti a gennaio e febbraio 2026. 

 

E’ prevista la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per lo scaglione di reddito oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro per i titolari di pensioni e di prestazioni di accompagnamento alla pensione (art. 1, comma 3); 

 

Ci sarà un incremento strutturale delle maggiorazioni sociali, riconosciute ai pensionati di età pari o superiore a 70 anni ed agli invalidi civili totali maggiorenni; 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie