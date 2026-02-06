spot_img
venerdì 6 Febbraio 2026
Neve al Nord, emergenza pioggia al Sud: Italia divisa, le previsioni meteo

(Adnkronos) – Neve sulle Alpi a favore di Olimpiadi, emergenza piogge al Sud. Italia divisa ancora in due dal meteo, con il Centro e il Settentrione ancora nel mirino del maltempo che ormai da giorni sta colpendo le regioni. E perché arrivi la svolta positiva sarà necessario attendere ancora, almeno fino a metà mese. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, venerdì 6 febbraio, e per i giorni a venire. 

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, rassicura tutti per l’evento clou olimpico: la perturbazione che ha raggiunto il Nord nelle ultime ore si allontanerà velocemente verso est. A Milano, dopo le ultime piogge della mattinata, il cielo tenderà ad aprirsi, garantendo una cerimonia d’apertura a San Siro (ore 20:00) prevalentemente asciutta e con temperature non troppo rigide, attorno ai 5-6°C. 

Le notizie sono ancora migliori per le sedi montane: la “benedizione bianca” è arrivata puntuale. Le nevicate delle ultime 24-48 ore hanno depositato un manto fresco e molto abbondante su Cortina e su tutto l’arco alpino, creando lo scenario perfetto per le gare. 

Tuttavia, il quadro nazionale resta critico altrove. Mentre il Nord e le Olimpiadi godono di questa tregua, il Centro-Sud rimane ostaggio del “maltempo ad oltranza”: il flusso atlantico continua a inviare perturbazioni cariche di pioggia su terreni ormai saturi. Soprattutto tra Campania, Calabria e Basilicata è allerta per rischio idrogeologico: altri fenomeni insisteranno per tutto il weekend, con accumuli che localmente potranno superare i 100 mm in 48 ore. 

Il fine settimana vedrà quindi un’Italia a due velocità: un Nord più soleggiato e “olimpico”, e un Sud ancora sotto l’ombrello. 

Per ritrovare una fase più stabile, accompagnata da alta pressione, dovremo attendere almeno metà mese e non ovunque; la prossima settimana vedrà una nuova perturbazione, anche intensa, nella giornata di lunedì, altri due fronti atlantici tra mercoledì e giovedì e nel weekend: ma attenzione, dopo un periodo atlantico con masse d’aria umida in arrivo dalla Spagna e dalla Francia, per San Valentino non si esclude una “svolta clamorosa”. 

Dal 14 febbraio in poi, aria artica continentale, in rapida discesa dalla Russia e dalla Finlandia, raggiungerà la Baviera e il Tirolo: nei giorni seguenti non si esclude l’attraversamento delle Alpi con neve in Pianura Padana e freddo al Nord. Sarebbe un drastico cambiamento di scenario da “cuori forti”, d’altronde è previsto dalla Festa degli Innamorati in poi. 

Venerdì 6. Al Nord: ultime piogge al mattino ad est, migliora presto al Nordovest, anche a Milano. Al Centro: maltempo al mattino, specie su Lazio e Sardegna. Al Sud: piogge e rovesci forti specie su Campania e Calabria.  

Sabato 7. Al Nord: molte nubi, piogge deboli sul Triveneto. Al Centro: peggiora dalla Sardegna verso il resto delle regioni. Al Sud: peggiora sul basso Tirreno e in Puglia.  

Domenica 8. Al Nord: poco sole, peggiora su Piemonte e Liguria. Al Centro: ancora piogge dalla Sardegna verso il resto delle regioni nel pomeriggio. Al Sud: asciutto, peggiorerà in nottata sul basso Tirreno. 

Tendenza: prossima settimana ancora con tante piogge. 

 

