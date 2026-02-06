Milano Cortina, via ufficiale alle olimpiadi invernali: cerimonia d’apertura, ospiti e programma

(Adnkronos) – Prendo ufficialmente il via oggi, venerdì 6 febbraio, le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Alle 20 allo stadio di San Siro la cerimonia di apertura dei Giochi che si svolgerà anche nei territori montani di Cortina – lungo Corso Italia e in Piazza Angelo Dibona -, Livigno e Predazzo. Solo a Cortina sfileranno circa mille atleti, di cui circa 40 azzurri, appartenenti alle discipline legate alle gare di Cortina: sci alpino, curling, bob, slittino e skeleton, con l’aggiunta del biathlon (in gara ad Anterselva-Antholz).

Le gare si apriranno però già dalla mattina. Nove gli italiani in gara oggi nel pattinaggio di figura e nel curling.

Tante le star che prenderanno parte alla cerimonia inaugurale, tra i nomi già annunciati le star della musica Mariah Carey, Andrea Bocelli, Laura Pausini e il rapper Ghali, oltre agli attori Sabrina Impacciatore e Pierfrancesco Favino.

Alla cerimonia è attesa una presenza istituzionale di massimo livello. Per l’Italia il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, oltre alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Saranno presenti anche numerosi membri del governo: tra i ministri confermati i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, Andrea Abodi, Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti, Paolo Zangrillo, Giuseppe Valditara e Daniela Santanchè. Annunciata inoltre la partecipazione di diversi sottosegretari, tra cui Alberto Barachini.

Sono 51 i reali, capi di Stato e di governo e leader delle organizzazioni internazionali arrivati in Italia per partecipare all’inaugurazione dei Giochi o per assistere ad alcune delle gare. Tra i sovrani, re Filippo del Belgio, il principe ereditario del Bhutan, il principe Faisal bin Hussein, fratello del re di Giordania, l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani, il re di Norvegia Harald V, il re di Gustavo di Svezia e il re d’Olanda Guglielmo Alessandro. In Italia, re Carlo III ha mandato la sorella, la principessa Anna, e il fratello minore Eduardo.

Gli Stati Uniti sono rappresentati dal vice presidente JD Vance, arrivato a Milano insieme alla moglie e ai tre figli e dal segretario di Stato Marco Rubio. Tra i presidenti, tra gli altri, ci sono il tedesco Frank Walter Steinmeier, lo svizzero Guy Parmelin, la bulgara Iliana Iotova, il polacco Rafael Nawrocki, il georgiano Mikheil Kavelashvili, il ceco Petr Pavel.

La Finlandia è rappresentata sia dal presidente, Alexander Stubb, che dal premier Petteri Orpo, come la Lettonia, che ha mandato sia il capo dello Stato Edgars Rinkevics, sia la premier Evika Siliņa. La lista dei capi di governo include anche l’austriaco Christian Stocker, il greco Kyriakos Mitsotakis, il serbo Duro Macut e la lituana Inga Ruginiene. La Cina ha mandato la consigliera di Stato Shen Yiqin.

Tra le organizzazioni internazionali ci sono il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, e la presidente dell’Assemblea generale, Annalena Baerbock, il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, e la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

Sul campo impegnato un’ingente dispiegamento di forze: 1.928 militari, 2.000 carabinieri, 170 mezzi e numerosi assetti operativi tra cui radar e velivoli da difesa aerea al quale si affianca il contributo di 1.500 volontari dell’Associazione Nazionale Alpini.

