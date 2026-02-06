Milano Cortina, Meloni incontra Vance: “Rafforziamo la nostra collaborazione”

(Adnkronos) – La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi, venerdì 6 febbraio, il vicepresidente americano JD Vance in prefettura a Milano. Il bilaterale nel giorno della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Poco prima aveva visto l’emiro del Qatar Al Thani.

“Sono qui per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi, ma è anche un’occasione per confrontarci sulle nostre relazioni bilaterali” sottolinea la presidente del Consiglio. “Italia e Stati Uniti intrattengono rapporti molto significativi da sempre, stiamo lavorando su molte questioni bilaterali ovviamente di rafforzamento della nostra cooperazione, ma anche sugli altri dossier internazionali che sono aperti”. “Ci siamo incontrati col vicepresidente l’ultima volta a Roma in occasione dell’inaugurazione del papato di papa Leone e oggi ci incontriamo di nuovo per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi – ha aggiunto -. Sono due eventi che raccontano un sistema di valori che tengono insieme Europa e Stati Uniti, che tengono insieme l’Occidente, che è alla base della nostra cooperazione, della nostra amicizia e del futuro che vogliamo costruire insieme”.

Per i Giochi Invernali “avete fatto un grandissimo lavoro, la città è bellissima, mia moglie era molto eccitata di venire alle Olimpiadi a Milano e da quando sono diventato vicepresidente abbiamo pensato di venire qui”. Vance si è poi detto “contento” che tutto abbia funzionato, sottolineando “l’eccezionale” lavoro svolto. “È bello avere valori condivisi e avremo un bel confronto su molti argomenti” ha poi aggiunto, sottolineando come sia “bello incontrarti di nuovo”. “Abbiamo tante ottime relazioni, tante connessioni economiche e partnership” conclude.

