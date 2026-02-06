Milano Cortina, Mattarella inaugura Casa Italia: “Nostro Paese al centro del mondo”

(Adnkronos) – “E’ un motivo di grande soddisfazione vedere l’Italia al centro di una dimensione così importante della vita internazionale quale è quella dello sport”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’inaugurazione di ‘Casa Italia’ a Milano per le Olimpiadi Mlano Cortina 2026.

A poche ore dall’apertura dei giochi, “l’emozione va crescendo, l’attesa va crescendo”, ha detto il capo dello Stato facendo “gli auguri a tutti i nostri atleti, alle nostre atlete, a tutti coloro che li accompagnano, li seguono, li sorreggono, li hanno sostenuti nella preparazione, la riconoscenza e l’augurio più intenso di buona attività, con il significato di fondo che le Olimpiadi raccolgono e che queste di Milano Cortina ancor di più esprimono, quello di un benvenuto a tutti coloro che verranno, alle centinaia di atleti, sono quasi 3000, a coloro che li accompagnano, ai tecnici, agli allenatori, ai dirigenti, agli spettatori che verranno in grande quantità da ogni continente”.

“Per questo Casa Italia che ha questo significato di benvenuto a coloro che verranno nel nostro Paese, non soltanto nei luoghi delle gare, ma anche altrove, come è verosimile, è il benvenuto e esprime in realtà la vocazione italiana al dialogo, alla concordia, alla collaborazione”, ha sottolineato Mattarella.

“‘Casa Italia’ è sempre un momento di grande coinvolgimento. Quando le Olimpiadi, come più frequentemente avviene, sono in altri Paesi, come è avvenuto appunto, come ricordava il Presidente Buonfiglio, due anni fa a Parigi, ‘Casa Italia’ è una finestra sull’Italia, un luogo che la raffigura, la presenta a tutto il mondo olimpico raccolto nel Paese in cui si svolgono i Giochi. Questa volta, in questa felice circostanza di Olimpiadi invernali in Italia, ‘Casa Italia’ assume un altro significato: è quello di una porta d’ingresso nell’Italia, quella di un luogo che esprime la quintessenza dell’Italia, dei suoi caratteri, della sua cultura, della del suo stile di vita”, ha affermato il presidente della Repubblica.

“E, da quel che ha detto il presidente Buonfiglio, la mostra che tra poco visiteremo, ha questo significato e anche il luogo, le sale in cui è ospitata ‘Casa Italia’ esprime questo ruolo, svolge questo ruolo. Per questo – ha concluso – è particolarmente importante questo momento anche in Olimpiadi che si svolgono in Italia”.

