spot_img
venerdì 6 Febbraio 2026
spot_img

Milano-Cortina, Camilli (Coca-Cola): “Da 100 anni produciamo in Italia”

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “Come Coca-Cola siamo presenti in Italia da quasi 100 anni. Nel 1927 abbiamo iniziato a produrre qui e ancora oggi lo facciamo attraverso sette stabilimenti, da Nord a Sud, in tutta Italia. Due impianti sono più vicini al nostro cuore: quello di Nogara, da dove arriveranno tutti i prodotti che saranno presenti nelle location di gara, e Gaglianico, che invece è lo stabilimento che produrrà le confezioni in Pet 100% riciclato che poi saranno presenti nelle sedi di gara”. Sono le parole di Cristina Camilli, direttore Comunicazione, Relazioni Istituzionali e Sostenibilità di Coca-Cola Italia, all’incontro stampa organizzato per presentare The Peak, la struttura di 900 mq installata davanti al Castello Sforzesco a Milano. Un luogo dove lo spirito olimpico e paralimpico prende vita. 

The Peak è presente anche a Cortina e a Livigno. Nella città meneghina “il padiglione sarà lo spazio dove ospiteremo tutte le persone che transiteranno da Milano in occasione dei Giochi Olimpici. L’obiettivo principale è cercare di avvicinare le persone ai valori delle Olimpiadi. Un’occasione per accelerare il nostro percorso di sostenibilità – dice Camilli – I materiali del padiglione verranno poi riutilizzati a fine vita e al suo interno abbiamo la possibilità di comunicare il concetto di sostenibilità anche con un semplice gesto: tutti quelli che entreranno qui potranno avere una piccola lattina di Coca-Cola o di Coca-Cola Zero, ma verrà ricordato loro che è molto importante, dopo aver consumato il prodotto, dare una nuova vita all’alluminio”. E lo potranno fare lasciando la lattina in una zona appositamente allestita per la raccolta destinata al riciclo. 

Un approccio che richiama quello adottato da Coca-Cola nelle sedi di gara: “Tutti i nostri prodotti saranno offerti in bottiglie di Pet al 100% riciclato”, evidenzia Camilli, che si sofferma poi sulle strategie di comunicazione dedicate al corretto avvio al riciclo. “Ci sarà un’attività di comunicazione, nella città di Milano e a livello nazionale, per sensibilizzare sulla responsabilità di far fare l’ultimo miglio alle bottiglie affinché possano avere un’altra vita”, conclude. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie