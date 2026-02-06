Futuro nazionale, Vassallo: “Per YouTrend centrodestra al 47%, con Vannacci al 51%”

spot_img
(Adnkronos) – Il sondaggio YouTrend (che accredita Vannacci al 4,2%) “viene interpretato in modo ‘bizzarro’ come un segnale di allarme per il centrodestra. In realtà, se si prendono per buoni i dati che riporta, dice il contrario”. Lo dice all’Adnkronos Salvatore Vassallo, professore di Scienze politiche all’università di Bologna e direttore dell’Istituto Cattaneo precisando che sebbene si tratti al momento ancora di “dati aleatori” “la cosa più grossa che emerge dal sondaggio è che il centrodestra si accredita al 51%”. “E sarebbe quindi falsa la teoria di un Vannacci che mette in difficoltà il centrodestra”.  

Vassallo spiega: “Dal 2022, in quasi tutti i sondaggi, la somma dei 4 partiti del centrodestra è inferiore alla somma dei 6 partiti del campo ‘larghissimo’ (che però sono risultati difficili da sommare in elezioni reali intorno a candidati comuni). Nel sondaggio di cui si discute, il centrodestra starebbe al 47 per cento, senza Vannacci e con Vannacci oltre il 51. Il campo larghissimo è al 46,2%. Non dico che si devono prendere per buoni questi dati, ma che se le cose stessero così, non si dovrebbe parlare di un segnale di allarme ma del contrario”. (di Roberta Lanzara) 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

