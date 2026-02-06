spot_img
venerdì 6 Febbraio 2026
spot_img

Ascolti tv giovedì 5 febbraio, ‘Don Matteo’ su Rai1 domina prime time

adn-primapagina
7

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – La fiction ‘Don Matteo 15’, in onda ieri giovedì 5 febbraio su Rai1, ha dominato il prime time con 4.055.000 spettatori e il 23,2% di share. Medaglia d’argento per la partita di Coppia Italia Atalanta-Juventus, in onda su Italia 1, che ha interessato 3.348.000 spettatori e il 16,3% di share mentre ‘Striscia la notizia’ su Canale ha raggiunto 1.717.000 spettatori e l’11% di share. 

Fuori dal podio troviamo ‘Dritto e Rovescio’ su Rete 4 con 1.030.000 spettatori (7,7% share) mentre ‘Piazzapulita’, in onda su La7 ha interessato 835.000 spettatori (5,9% share). A seguire. Rai3 con ‘Splendida Cornice’ (929.000 spettatori, 5,8% share); Nove con ‘Only Fun – Comico Show’ (568.000 spettatori, 3,4% share); Rai2 con ‘Un piccolo favore’ (444.000 spettatori, 2,4% share) e Tv8 con ‘Prima o poi mi sposo’ (313.000 spettatori, 1,7% share). 

In access prime time testa a testa tra Rai1 e Canale5. ‘Affari Tuoi’ condotto da Stefano De Martino ha incollato allo schermo 4.887.000 spettatori (22,4% di share) mentre ‘La Ruota della Fortuna’ di Gerry Scotti ha raccolto 4.845.000 spettatori (22,2% share).  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie