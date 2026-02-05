spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
spot_img

Travolto e schiacciato da lastra di ferro, morto ingegnere nel Milanese

adn-primapagina
5

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – E’ morto l’ingegnere di 57 anni rimasto schiacciato questa mattina da una lastra di ferro all’interno di una ditta a Cambiago, nel Milanese. Mancavano pochi minuti alle 8 quando l’uomo, Craiu Dinu Florian, originario della Romania e residente a Treviglio (Bergamo) è stato investito da una pesante lastra di ferro all’interno dello stabilimento siderurgico, che si occupa della costruzione di cassoni per mezzi pesanti. 

Per liberare Florian è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Treviglio. Il 57enne, in condizioni disperate, è stato poi trasportato dal 118 all’ospedale di Verdellino, nella Bergamasca, dove ne è stata dichiarata la morte. 

Nell’incidente è rimasto ferito a un braccio anche un 54enne rumeno, portato all’ospedale di Vimercate. Sul luogo dell’incidente, le cui cause sono al vaglio dei tecnici di Ats, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Pioltello. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie