giovedì 5 Febbraio 2026
Tamponamento fra tre camion sull’A1, autista muore intrappolato tra le lamiere

(Adnkronos) – Un uomo di 65 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte, intorno alle 1.30, lungo l’autostrada A1 al chilometro 300, nel territorio comunale di Bagno a Ripoli (Firenze). Il sinistro ha coinvolto tre mezzi pesanti. 

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un mezzo di polisoccorso e un autogru. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse: l’uomo, alla guida del camion rimasto schiacciato tra gli altri due, era incastrato all’interno della cabina di guida. 

I vigili del fuoco hanno utilizzato l’autogru per spostare il rimorchio e liberare l’abitacolo, lavorando a lungo tra le lamiere per estrarre il conducente. Una volta recuperato, il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. 

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente sarebbe stato causato da un tamponamento. Durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area, il traffico sull’A1 è rimasto completamente bloccato, con pesanti ripercussioni sulla circolazione. 

