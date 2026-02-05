spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
spot_img

**Sicurezza: ok Cdm a pacchetto, Lega ‘dalle parole ai fatti’**

adn-primapagina
4

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Via libera del Cdm al pacchetto sicurezza. L’approvazione “è un’ottima notizia: dalle parole ai fatti”, commentano fonti della Lega. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie