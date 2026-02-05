spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
spot_img

Referendum giustizia, il sondaggio: Sì al 52,5% e No al 47,5%

adn-primapagina
3

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Il sì in vantaggio nel referendum sulla riforma della giustizia. A circa un mese e mezzo dall’appuntamento alle urne, in programma il 22-23 marzo, il sondaggio dell’Istituto ‘Only Numbers’ (Alessandra Ghisleri) per Porta a Porta fotografa le intenzioni di voto. Il 52,5% degli italiani voterebbe sì alla conferma della legge sulla separazione delle carriere dei magistrati (così come uscita dal Parlamento), mentre il 47,5% voterebbe no, quindi per l’abrogazione. Il sondaggio evidenzia che il 35,5% degli italiani dichiara che il 22 e il 23 marzo andrà a votare. Non andrà il 18,9%. Secondo il sondaggio, gli indecisi rappresentano il 45,6% del campione e potenzialmente possono spostare l’ago della bilancia.  

 

Alla domanda ‘la legge prevede l’introduzione di due diversi consigli superiori della magistratura, composti rispettivamente d a pubblici ministeri e d a magistrati giudicanti, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. Lei è favorevole o contrario?’ risponde in modo favorevole il 40,8% degli intervistati, contrario il 33,4% e ‘non so’ il 25,8%. 

Alla domanda ‘i due consigli superiori saranno composti per due terzi da magistrati sorteggiati all’interno della categoria e per un terzo d a professori universitari o avvocati con almeno 15 anni di attività professionale, sorteggiati all’interno di un elenco approvato dal parlamento in seduta comune. Lei è favorevole o contrario all’introduzione di questa procedura?’, risponde Sì il 39,7%, No il 34,3%. Indeciso o non sa il 26%.  

Alla domanda, infine, ‘la legge prevede che i magistrati vengano giudicati d a un’alta corte disciplinare, composta d a 15 membri. Tre nominati dal presidente della Repubblica, tre d a professori universitari e avvocati con almeno 20 anni di anzianità estratti a sorte i n un elenco approvato dal parlamento i n seduta comune e d a nove magistrati estratti a sorte tra i pubblici ministeri e i magistrati giudicanti. Lei è favorevole o contrario?’, risponde Sì il 43,6% degli italiani, contrario il 32%, non sa il 24,4%. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie