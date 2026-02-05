Rassegna Note di Viaggio, dal 14 febbraio al 3 luglio: il programma completo

Giunge alla nona edizione “Note di Viaggio”, la rassegna concertistica che nel tempo ha costruito un legame profondo con il pubblico fondato sull’ascolto consapevole e sulla qualità delle proposte. Cinque appuntamenti tra febbraio e luglio trasformeranno la Biblioteca Gianni Rodari in un palcoscenico musicale dove ogni concerto diventa un’esperienza condivisa.

Il calendario si apre sabato prossimo con “Melodie dell’anima”, concerto inaugurale affidato al Duo Castellani-Rossetti: Paolo Castellani al violino e Michele Rossetti al pianoforte. Un incontro musicale costruito sulla cantabilità del suono e sulla profondità del dialogo, che attraversa pagine intime e liriche, momenti di leggerezza e slancio espressivo.

Il programma completo

L’appuntamento inaugurale è fissato per sabato 14 febbraio alle 17.30. Il duo attraverserà una forma ampia e articolata in cui i due strumenti si confrontano in un intreccio intenso e narrativo, invitando il pubblico a un ascolto raccolto ma appassionato.

Il 7 marzo sarà la volta di “Nel respiro del tempo”, con il Duo Zampini-Oliva: Paolo Zampini al flauto e Primo Oliva al pianoforte. Un concerto che intreccia suggestioni cinematografiche e scrittura dal carattere ritmico, alternando atmosfere evocative a momenti di brillantezza e libertà espressiva.

Il 18 aprile il palcoscenico ospiterà “… Di addii e lontananze”…”, con Jolanta Stanelyte (soprano), Paolo Castellani (violino) e Guido Galterio (pianoforte). «Un concerto concepito come una soirée musicale d’altri tempi, in cui voce e strumenti costruiscono un raffinato salotto sonoro fatto di romanze, lirismo teatrale e intensa cantabilità», spiegano gli organizzatori.

Tango e fiati per chiudere

Con l’arrivo dell’estate, sabato 20 giugno alle 21, “Noche de tango” porterà in scena il Duo Rossi-Santostefano, formato da Daniela Rossi (violino) e Massimo Santostefano (bandoneon/fisarmonica). Un concerto notturno in cui ritmo, energia e malinconia si intrecciano dando vita ad atmosfere urbane e pulsanti.

La rassegna si concluderà venerdì 3 luglio alle 21 con “Tra orizzonte e respiro”, affidato al Perdifiato Wind Trio: Tito Ciccarese al flauto, Stefano Bertozzi al clarinetto, Agostino Babbi al fagotto. Un finale luminoso e dinamico che valorizza il colore e la versatilità degli strumenti a fiato attraverso un programma vario e brillante, chiudendo il percorso con uno sguardo aperto e vitale sull’ascolto.

Il progetto, giunto ormai alla sua nona edizione, conferma la sua capacità di trasformare ogni concerto in un’esperienza viva e riconoscibile, costruendo un percorso che si sviluppa come un racconto unitario attraverso cinque tappe musicali.