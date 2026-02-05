spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
Milano Cortina, per Meloni bilaterali con Vance, Nawrocki ed emiro Qatar

(Adnkronos) – Giornata fitta di incontri per Giorgia Meloni domani venerdì 6 febbraio a Milano, prima della cerimonia inaugurale dei giochi di Milano Cortina allo stadio San Siro. A quanto apprende l’Adnkronos, nella sede della prefettura, la premier vedrà in mattinata il presidente polacco Rafael Nawrocki e poi il vicepresidente degli Stati Uniti Jd Vance, atterrato questa mattina a Malpensa con la famiglia al seguito.  

Previsto anche un bilaterale con l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.  

L’incontro con Nawrocki è previsto per le 12, si legge sull’agenda di Palazzo Chigi. A seguire, alle 13, il faccia a faccia con Vance. 

Alla cerimonia di domani è attesa una presenza istituzionale di massimo livello. Hanno confermato la partecipazione il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Senato e Camera Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, oltre alla presidente del Consiglio. Saranno presenti anche numerosi membri del governo: tra i ministri confermati i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, Andrea Abodi, Matteo Piantedosi, Giancarlo Giorgetti, Paolo Zangrillo, Giuseppe Valditara e Daniela Santanchè. Annunciata inoltre la partecipazione di diversi sottosegretari, tra cui Alberto Barachini. 

 

