giovedì 5 Febbraio 2026
Milano Cortina 2026, le gare di oggi: il programma, gli orari e dove vederle

Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 al via. Dopo il debutto del curling con le fasi eliminatorie e i primi test di sci alpino e slittino, oggi, giovedì 5 febbraio, i Giochi vedranno l’esordio dell’hockey all’Arena Santa Giulia di Milano. Ecco orario delle gare olimpiche di oggi e dove vederle in tv e streaming. 

Ecco il programma completo delle gare di oggi, giovedì 5 febbraio, a Milano Cortina 2026: 

10:05 Curling Doppio misto, sessione 2: Gran Bretagna-Estonia, Cechia-Svezia, Norvegia-Stati Uniti, Corea del Sud-Italia
 

11:30 Sci alpino Discesa femminile, prima prova cronometrata 

11:30 Sci alpino Discesa maschile, seconda prova cronometrata 

12:10 Hockey femminile Gruppo B, Svezia-Germania 

14:30 Slittino Singolo maschile, terza prova cronometrata 

A seguire Slittino Singolo maschile, quarta prova cronometrata 

14:35 Curling Doppio misto, sessione 3: Stati Uniti-Svizzera, Norvegia-Canada 

14:40 Hockey femminile Gruppo B, Italia-Francia
 

16:40 Hockey femminile Gruppo A, Stati Uniti-Cechia 

17:00 Salto con gli sci Trampolino piccolo femminile, primo allenamento ufficiale 

17:00 Slittino Singolo femminile, prima prova cronometrata 

A seguire Slittino Singolo femminile, seconda prova cronometrata 

19:05 Curling Doppio misto, sessione 4: Canada-Italia, Svizzera-Corea del Sud, Estonia-Svezia, Cechia-Gran Bretagna 

19:30 snowboard Big air maschile, qualificazioni: 1a manche 

20:00 salto con gli sci Trampolino piccolo maschile, primo allenamento ufficiale 

20:15 snowboard Big air maschile, qualificazioni: 2a manche 

21:00 snowboard Big air maschile, qualificazioni: 3a manche 

21:10 Hockey femminile Gruppo A, Finlandia-Canada 

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? La diretta tv delle Olimpiadi sarà disponibile su Rai Sport Hd (nelle fasce 9.50-12.10, 15.15-17.10, 19-21.45). Streaming su Rai Play, Eurosport1 (10-23.40), Eurosport2 (19.25-21.45), Dazn, Discovery Plus, Hbo Max, 

