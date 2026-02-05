spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
spot_img

Mazzantini (Gnamc): “Twombly centrale nel dibattito artistico romano degli anni ’50 e ’60”

adn-primapagina
1

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “La donazione della Cy Twombly Foundation alla Galleria Nazionale e la creazione di una sala che raccoglie tredici opere dell’artista permettono di riscoprire uno dei protagonisti dell’arte del secondo Novecento, noto a livello internazionale ma profondamente legato all’Italia”. Lo ha dichiarato Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, a margine della presentazione della raccolta “Cy Twombly”, presentata alla Gnamc a Roma. Mazzantini ha sottolineato l’importanza della partnership pubblico-privato che ha reso possibile la pubblicazione del volume edito da Electa e il finanziamento di un progetto pluriennale sul restauro delle opere su carta contemporanea.  

“Questa collaborazione virtuosa consente al museo di essere produttore di contenuti culturali – ha spiegato Mazzantini –. La pubblicazione ripropone testi storici oramai introvabili e racconta il ruolo centrale di Twombly nella cultura e nel dibattito artistico romano degli anni Cinquanta e Sessanta”. La direttrice ha evidenziato come, grazie alla donazione e al libro, Twombly entri oggi “trionfalmente nella collezione della Galleria Nazionale, confermandosi protagonista dell’arte contemporanea in Italia e consolidando il legame tra la città di Roma e la poetica dell’artista”. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie