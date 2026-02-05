Mazzantini (Gnamc): “Twombly centrale nel dibattito artistico romano degli anni ’50 e ’60”

(Adnkronos) – “La donazione della Cy Twombly Foundation alla Galleria Nazionale e la creazione di una sala che raccoglie tredici opere dell’artista permettono di riscoprire uno dei protagonisti dell’arte del secondo Novecento, noto a livello internazionale ma profondamente legato all’Italia”. Lo ha dichiarato Renata Cristina Mazzantini, direttrice della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, a margine della presentazione della raccolta “Cy Twombly”, presentata alla Gnamc a Roma. Mazzantini ha sottolineato l’importanza della partnership pubblico-privato che ha reso possibile la pubblicazione del volume edito da Electa e il finanziamento di un progetto pluriennale sul restauro delle opere su carta contemporanea.

“Questa collaborazione virtuosa consente al museo di essere produttore di contenuti culturali – ha spiegato Mazzantini –. La pubblicazione ripropone testi storici oramai introvabili e racconta il ruolo centrale di Twombly nella cultura e nel dibattito artistico romano degli anni Cinquanta e Sessanta”. La direttrice ha evidenziato come, grazie alla donazione e al libro, Twombly entri oggi “trionfalmente nella collezione della Galleria Nazionale, confermandosi protagonista dell’arte contemporanea in Italia e consolidando il legame tra la città di Roma e la poetica dell’artista”.

