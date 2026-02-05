spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
spot_img

Mano di Bremer in area, arbitro assegna rigore: proteste in Atalanta-Juventus

adn-primapagina
6

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Proteste in Atalanta-Juventus. Oggi, giovedì 5 febbraio, la sfida della New Balance Arena, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è stata segnata da un episodio arbitrale destinato a far discutere. A sbloccare la partita infatti è stato un calcio di rigore assegnato dall’arbitro Fabbri per tocco di mano in area di Bremer, poi trasformato da Scamacca per l’1-0 bergamasco. Ma cos’è successo? 

Accade tutto al 25′. Ederson scende sulla destra, arriva sul fondo, al limite dell’area di rigore, e mette al centro un pallone che Bremer, accorso in marcatura sul centrocampista brasiliano, devia con la mano. Il braccio del difensore bianconero, che si gira al momento del cross avversario, è all’altezza della testa e largo. Fabbri lascia inizialmente correre, provocando le proteste atalantine e della panchina di Palladino, ma viene richiamato dal Var. 

Il direttore di gara va quindi a vedere l’episodio al monitor e, al termine della revisione, assegna il calcio di rigore all’Atalanta. Spalletti sfoga immediatamente la sua rabbia con il quarto uomo, affermando che quello di Bremer fosse un movimento naturale, ma le sue proteste sono vane. Fabbri conferma la decisione, Scamacca va sul dischetto e fa 1-0. 

 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie