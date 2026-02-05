spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
spot_img

‘L’Invisibile’ su Rai1 vince il prime time. Continua il trend positivo di ‘Affari Tuoi’

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – E’ Rai1 con ‘L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro’ a vincere la sfida della prima serata di ieri, mercoledì 4 febbraio. Il film con Lino Guanciale ha incollato davanti al video 3.894.000 spettatori, pari al 22.3% di share. Secondo posto per Canale5, che con ‘Una Nuova Vita’ ha ottenuto un ascolto medio di 2.659.000 spettatori, totalizzando uno share del 16.7%. Italia1, con la Coppa Italia – Inter-Torino è stata vista da 2.461.000 spettatori con il 12.3%, mentre Rai3, che ieri proponeva il consueto ‘Chi l’ha Visto?’, ha tenuto davanti al video 1.328.000 spettatori, per uno share dell’8.1%.  

Su La7, Aldo Cazzullo in replica con ‘Una Giornata Particolare’ ha ottenuto un ascolto medio di 1.152.000 spettatori e il 6.3% di share, mentre Rai2 con ‘What’s Love?’ è stato la scelta di 563.000 spettatori, per il 3.1% di share. Su Rete4, Tommaso Labate con ‘Realpolitik’ è stato visto da 539.000 spettatori, con share al 4%.  

Nell’access prime time, continua il trend positivo di ‘Affari Tuoi’: il game show condotto da Stefano De Martino ha incollato infatti davanti al video 5.187.000 spettatori, con share al 24.1%, superando nuovamente ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5, visto da 4.818.000 spettatori pari al 22.5% di share.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie