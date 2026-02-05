spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
spot_img

Iran, nuovo missile a medio raggio dispiegato in base sotterranea

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
Il nuovo missile balistico a medio raggio dispiegato dai Guardiani della rivoluzione, il Khorramshahr-4, si trova in una base sotterranea, rende noto l’agenzia Fars. È la prima volta che un missile viene dispiegato in profondità. Con un raggio di 2mila chilometri e un carico di più di una tonnellata di esplosivo, il missile è il più avanzato dell’arsenale di Teheran. Nel quartier generale dei Guardiani sarà poi costruito un nuovo polo missilistico sotterraneo.  

In seguito ai raid di Israele e degli Usa lo scorso giugno, l’Iran ha cambiato la sua dottrina, adottando la postura del primo colpo, in sostituzione alla postura difensiva precedente. Il Khorramshahr-4 è il sistema portante della nuova dottrina. 

”Le forze armate iraniane sono in grado di colpire facilmente le basi americane” nella regione e sono ”completamente pronte a difendere l’Iran con determinazione e serietà”. Lo ha dichiarato il portavoce dell’esercito iraniano Mohammad Akraminia. “È facile per le nostre forze armate raggiungere le basi americane, il che le indebolisce ulteriormente. Il nostro messaggio è chiaro e lo abbiamo ripetuto più volte: siamo pienamente pronti a difendere l’Iran con determinazione e serietà”, ha detto Akraminia prima del vertice, previsto domani in Iran, tra il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi e gli inviati americani. 

”La situazione è esplosiva” e ”la Russia non intende imporsi come mediatore”, ma ”sta monitorando” quanto accade con l’Iran e ”non resterà indifferente”, anzi è ”pronta a contribuire”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov parlando della crisi iraniana in una intervista a Rt. ”L’Iran è un nostro partner stretto e non resteremo a guardare di fronte all’evolversi della situazione nella regione”, ha aggiunto, sottolineando che ”la situazione è esplosiva non solo per l’Iran, ma anche per l’intero Medioriente”. Lavrov ha anche spiegato che ”la Russia è disposta a prendere le riserve di uranio arricchito che Teheran ha in eccesso se e quando verrà raggiunto un accordo tra l’Iran e gli Stati Uniti”. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie