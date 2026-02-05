spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
Hockey donne, quattro finlandesi contagiate da virus prima del match contro il Canada. Cos’è successo

(Adnkronos) – Corsa contro il tempo per la nazionale finlandese di hockey su ghiaccio femminile, che oggi giovedì 5 febbraio debutterà contro il Canada a Milano. Quattro giocatrici sono state colpite dal norovirus, altamente contagioso, che ha causato – nella giornata di ieri – l’annullamento degli allenamenti e degli impegni con i media per precauzione. Le atlete contagiate e le compagne di stanza sono state isolate e gli ambienti disinfettati. 

La Finlandia deve schierare almeno 17 giocatrici, inclusi due portieri, e sono in corso contatti con la Federazione Internazionale per valutare eventuali deroghe, dato che rinviare la partita sarebbe molto difficile. Nonostante l’emergenza, l’allenatore Tero Lehterä resta fiducioso: l’obiettivo della squadra rimane invariato. 

milano-cortina-2026/extra

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

