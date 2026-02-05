spot_img
Frana Niscemi, nuovi cedimenti intorno alla biblioteca

(Adnkronos) – Nuovi cedimenti oggi nella zona colpita dalla frana a Niscemi (Caltanissetta). Come si vede dalle immagini di Local Team, i nuovi cedimenti riguardano la zona intorno alla Biblioteca privata ‘Angelo Marsiano’, che custodisce oltre 4mila volumi. Intorno all’edificio sono al lavoro gli Urban Search and Rescue del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. 

Dal giorno della frana, lo scorso 25 gennaio, gli interventi dei Vigili del fuoco sono stati 675, 627 solo per operazioni di recupero beni all’interno delle case nella zona interdetta. Monitorati edifici e suolo a monte della frana con apposite strumentazioni e rilevatori di movimento. 

La frana ha raggiunto ormai una larghezza di oltre 4 km. 

cronaca

