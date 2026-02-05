spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
Doppia valanga sullo Stelvio, due morti e un ferito

1

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Due valanghe oggi, giovedì 5 febbraio, sullo Stelvio nel comune di Solda in provincia di Bolzano. Nella prima due scialpinisti finlandesi sono rimasti sepolti sotto la neve e sono morti. Un terzo sciatore è stato estratto vivo ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bolzano.  

Non si sa ancora se la seconda valanga che si è staccata poco dopo abbia coinvolto degli altri sciatori che i soccorritori stanno ancora cercando. Sul posto due elicotteri, le squadre del Soccorso alpino di Tubre, Solda, Trafoi e di Prato allo Stelvio, oltre agli uomini della Guardia di finanza, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

