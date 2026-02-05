spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
spot_img

Di Erasmo (Twombly Foundation): “Le opere di Cy Twombly regalo alla comunità di Roma”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – “La donazione di opere di Cy Twombly realizzate a Roma tra il 1957 e il 1963 è per noi estremamente significativa, perché riflette il legame profondo dell’artista con la città, dove ha vissuto negli anni ’50 e ’60”. Lo ha dichiarato Eleonora Di Erasmo, managing director della Cy Twombly Foundation, intervenendo alla presentazione della raccolta Cy Twombly alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea. Di Erasmo ha ricordato che la donazione, perseguita per molti anni e realizzata lo scorso anno, comprende opere, il finanziamento del laboratorio di restauro del museo e una borsa di studio della durata di 15 anni destinata a un conservatore di opere su carta contemporanea.  

“Per noi è un regalo per la città di Roma e per tutta la comunità – ha sottolineato –. Twombly ha trovato qui ispirazione artistica, la sua famiglia, la comunità di artisti e la sua prima mostra nel 1958 alla Galleria La Tartaruga”. La managing director ha ripercorso le esperienze formative dell’artista: “Il semestre estivo al Black Mountain College, accademia interdisciplinare all’avanguardia, ha rappresentato una tappa fondamentale. Twombly ha conosciuto artisti come John Cage e Merce Cunningham e, soprattutto, il poeta Charles Olson, il cui approccio alla poesia come composizione spontanea, basata sul respiro, ha influenzato profondamente il suo metodo creativo. Nelle opere e nei libri dell’artista, parola e scrittura coesistono con l’immagine, diventando segno e iscrizione poetica. Arrivato a Roma nel 1952 grazie a una borsa di studio del Virginia Museum of Fine Arts, e successivamente in Marocco, Twombly ha compreso il valore della cultura mediterranea come fusione di tradizioni e radici, costruendo un’arte contemporanea in continuità con il passato”.  

Secondo Di Erasmo, la pubblicazione della raccolta Cy Twombly “consente oggi di raccontare non solo le opere, ma anche il contesto storico e culturale che ha formato l’artista, rendendo accessibile al pubblico la memoria di un protagonista della scena artistica internazionale”. 

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie