giovedì 5 Febbraio 2026
Caso Sinner a Milano Cortina? La Wada: “Atleti stiano attenti su Clostebol”

(Adnkronos) – Un possibile caso Sinner a Milano Cortina 2026? Anche alle Olimpiadi invernali di scena in Italia è scattato l’allarme Clostebol, sostanza a cui è stato trovato positivo il tennista azzurro nel marzo 2024 e che ha poi portato alla successiva sospensione di Sinner per tre mesi nel 2025. 

“Noi abbiamo una prospettiva mondiale, ci sono stati dei casi in Italia dove questa sostanza viene però indicata nella scatola del prodotto, ma non ci sono preoccupazioni da parte nostra, gli atleti devono fare attenzione”, ha detto Olivier Niggli, direttore generale della Wada in conferenza ai Giochi di Milano-Cortina commentando proprio il fatto che in Italia, dal 2019, si siano registrati 30 casi di doping che coinvolgono l’uso di creme al Clostebol. 

 

