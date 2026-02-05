spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
spot_img

Anche a Washington un ‘Arco di Trionfo’, Trump: “Più grande di quello di Parigi”

adn-primapagina
2

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) – Donald Trump ha ribadito la volontà di costruire a Washington D.c. un “arco d’indipendenza” che sia “più magnifico e grande dell’Arco di Trionfo di Parigi”. Parlando a Nbc News, ha detto di volere “riportare il glamour nel nostro Paese. Abbiamo bisogno di prestigio e bellezza”.  

Il progetto scelto da Trump, che prevede la costruzione di un arco sulle rive del Potomac alto circa 76 metri, supererebbe i 50 metri del monumento francese. Secondo quanto riportato dal Washington Post, esperti di architettura hanno criticato le proporzioni volute dal presidente statunitense, osservando che la struttura – più alta sia della Casa Bianca che del Lincoln Memorial – rischierebbe di non armonizzarsi con gli edifici circostanti. Alcuni storici hanno invece espresso parere favorevole all’idea di un arco trionfale nella capitale americana. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie