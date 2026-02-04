spot_img
giovedì 5 Febbraio 2026
spot_img

Usa, Trump contro la Nike: “Discrimina lavoratori bianchi”

adn-primapagina
0

Da leggere

Prima Pagina - AdnKronos

(Adnkronos) –
La Nike finisce nel mirino dell’amministrazione Trump. La Equal Employment Opportunity Commission, l’agenzia federale che tutela le pratiche di assunzione, ha avviato un’indagine nei confronti del gigante dell’abbigliamento sportivo per discriminazione nei confronti dei lavoratori bianchi. E’ la prima volta che l’agenzia prende di mira una grande azienda. Lo riporta il New York Times. Le iniziative a favore della diversità avrebbero costituito un fattore di discriminazione dei lavoratori bianchi.  

L’indagine è la prima importante azione legale annunciata dalla commissione sotto la presidenza di Andrea Lucas, che ha preso di mira i programmi di diversità, equità e inclusione fin dall’assunzione dell’incarico lo scorso anno. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Corcianonline è accessibile liberamente e senza costi.
Ciò è possibile anche grazie al supporto di coloro che ci sostengono, convinti che un'informazione accurata sia fondamentale per la nostra comunità.
Se hai la possibilità, unisciti al nostro sforzo con una semplice donazione.





Può interessarti anche

Cerca nel sito

 

Ultimissime

spot_img
spot_img

© Corcianonline - Tutti i diritti riservati.

Contatti

  • Redazione: redazione@corcianonline.it
  • Pubblicità: corcianonline@gmail.com

Argomenti

Due notizie