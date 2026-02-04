Trump, colloquio con Xi: “Molti temi, anche visita ad aprile”. Pechino: “Taiwan questione più importante”

(Adnkronos) – Taiwan, relazioni commerciali e la guerra in Ucraina. Sono solo alcuni degli argomenti trattati dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump e da quello cinese Xi Jinping in un colloquio telefonico avvenuto oggi, mercoledì 4 febbraio. “Ho appena terminato un’eccellente conversazione telefonica con il presidente Xi, una telefonata lunga e approfondita durante la quale abbiamo discusso di molti argomenti, tra i quali il commercio, la difesa e il viaggio che farò in Cina ad aprile (che sono molto ansiosi di fare), Taiwan, la guerra la Russia e Ucraina”, ha scritto Trump su Truth Social, confermando così la telefonata avuta con il presidente cinese.

Nella telefonata con Xi Jinping Donald Trump ha parlato “dell’acquisto di petrolio e gas degli Stati Uniti da parte della Cina e anche la valutazione da parte della Cina di acquisto di ulteriori prodotti agricoli, incluso l’aumento del quantitativo di soia a 20 milioni di tonnellate per la stagione in corso (si sono impegnati a 25 milioni di tonnellate per la prossima stagione)”, ha spiegato Trump, aggiungendo di aver parlato anche di “consegne di motori per aerei”.

“Tutto molto positivo – ha continuato – la relazione con la Cina, e la mia personale relazione con Xi, sono estremamente buone e insieme comprendiamo quanto sia importante continuare così. Io penso che molti risultati positivi saranno ottenuti nei prossimi tre anni della mia presidenza con il presidente Xi e la Cina”.

Dopo la telefonata con Trump, Xi Jinping ha invece affermato di aver “mantenuto una buona comunicazione nell’ultimo anno” con il presidente americano. E’ quanto riferisce l’agenzia di Stato cinese, Xinhua, riportando del colloquio di oggi tra i due leader. “Affrontando le questioni una alla volta e costruendo continuamente il mutuo rispetto, possiamo forgiare la via giusta in cui i due Paesi possono andare d’accordo”, ha detto ancora Xi, secondo quanto riporta l’emittente di Stato Cctv, sottolineando che i due Paesi devono “rafforzare il dialogo, la comunicazione, gestire in modo appropriato le differenze, espandere la cooperazione pratica”.

“Taiwan è la questione più importante nelle relazioni tra Usa e Cina”, ha detto Xi Jinping durante la sua telefonata con Donald Trump, secondo quanto riporta la Xinhua, sottolineando anche Washington “deve gestire con cautela la vendita di armi” a Taipei. “A Taiwan non sarà mai permesso di separarsi dalla Cina”, ha concluso.

