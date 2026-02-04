Tor Vergata, ‘Nel nome di Giulia’ per premiare ricerca contro violenza di genere

(Adnkronos) – Giovedì 12 febbraio 2026, alle ore 10, presso la sala del Consiglio della facoltà di Economia, l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata ospiterà la cerimonia di consegna dei premi di laurea Giulia Cecchettin. L’iniziativa, nata per onorare la memoria della studentessa di Ingegneria Biomedica vittima di femminicidio nel 2023, rappresenta un pilastro dell’impegno dell’ateneo nella promozione della cultura del rispetto e delle pari opportunità, oltrepassando i confini delle singole discipline accademiche.

Il premio nasce dalla convinzione che la violenza di genere si combatta in ogni ambito del sapere. Come sottolinea la professoressa Barbara Martini, delegata del rettore alle pari opportunità e all’inclusione: “Le università hanno il compito di promuovere il pensiero critico. Questi premi mirano a veicolare una cultura di genere multidisciplinare: dal diritto all’economia, dalle scienze della vita all’ingegneria, fino all’ambito umanistico”.

Ospite d’eccezione dell’edizione 2026 sarà Gino Cecchettin, presidente della Fondazione Giulia Cecchettin, che sottolinea l’importanza del legame tra la memoria di Giulia e il mondo accademico: “Vedere che il nome di Giulia continua a essere legato allo studio e all’impegno dei giovani è motivo di profonda gratitudine. Queste tesi sono segni concreti di una coscienza che sceglie il rispetto e la responsabilità. Giulia continua a vivere nelle idee di chi decide di costruire un futuro più giusto”.

L’evento sarà anche l’occasione per presentare la nuova collana della Tor Vergata University Press, curata dalla professoressa Roberta Costa. Il primo volume, dal titolo ‘Alla scoperta della multidisciplinarietà nella prospettiva di genere’, nasce proprio per cristallizzare i risultati delle ricerche premiate e renderli una risorsa editoriale permanente a disposizione della comunità scientifica e civile.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del rettore, Nathan Levialdi Ghiron, e della Direttrice Generale, Silvia Quattrociocche. Interverranno, a testimonianza della sinergia tra accademia e istituzioni l’assessore al Personale, Polizia locale, Enti locali, Sicurezza urbana e Università della Regione Lazio Luisa Regimenti e la presidente Commissione Capitolina Pari Opportunità Michela Cicculli.

I premi saranno assegnati a studenti e studentesse (triennali e magistrali) selezionati da una commissione trasversale guidata dalla Prof.ssa Barbara Martini e composta dai docenti: Carola Gasparri, Mariangela Zoli (Economia), Sabina Visconti (Scienze), Maria Novella Campagnoli (Giurisprudenza), Massimiliano Caramia (Ingegneria), Virginia Tancredi (Medicina) e Giuliano Lozzi (Lettere).

